Política Entidades se articulam para eleger nomes ligados a seus interesses Federações e associações do setor produtivo buscam apoiar candidatos alinhados às suas bandeiras; Facieg iniciou movimento neste sentido

Entidades do setor produtivo se articulam para eleger nomes ligados aos seus interesses no pleito deste ano. Um exemplo é a Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias de Goiás (Facieg), que iniciou um movimento de apoio a pré-candidatos a deputado estadual e federal que tenham “comprometimento com o associativismo”. O presidente Sebasti...