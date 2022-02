Política Entorno de Bolsonaro minimiza impacto eleitoral com guerra Enquanto isso, seus prováveis adversários na disputa pela Presidência têm criticado tanto o conflito quanto a neutralidade que o presidente vem adotando

Ainda que o cenário esteja incerto quanto ao conflito entre Rússia e Ucrânia, o entorno do presidente Jair Bolsonaro (PL) avalia que o posicionamento do Brasil não trará impacto eleitoral. O chefe do Executivo tem sido cobrado por integrantes do mundo político e por comentários em redes sociais a condenar os ataques dos russos - ele esteve no último dia 16 com Vl...