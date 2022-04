Política Entre senadores goianos, despesa cai ou nem existe

Dos três senadores goianos, só Luiz Carlos do Carmo (PSC) utilizou a cota parlamentar para divulgação da atividade parlamentar no primeiro trimestre de 2022. Foram R$ 16.347 destinados à despesa em fevereiro, único mês deste ano que o senador gastou com divulgação. Em 2021, a essa altura, ele havia gasto R$ 26 mil com o tipo de despesa em questão. Em nota enviada ...