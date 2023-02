Política Equatorial contrata filha do governador como advogada

A advogada Anna Vitória Caiado, filha do governador Ronaldo Caiado (UB), compõe a equipe jurídica do Grupo Equatorial, companhia que assumiu a distribuição de energia elétrica em Goiás. Com a atuação no estado, a empresa será fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ligada ao governo federal, e pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização ...