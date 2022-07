Política Erramos: seis cidades têm menos eleitores neste ano do que em 2018

Seis cidades goianas apresentaram redução do número de eleitores na comparação entre 2018 e este ano, diferentemente do que publicou o POPULAR na edição desta terça-feira (11). Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que Doverlândia, Cezarina, Paranaiguara, Maurilândia, Nova Iguaçu de Goiás e Niquelândia têm, neste ano, de 0,19% a 3,36% menos pessoas aptas a ...