Política Escritório político do deputado Bruno Peixoto é arrombado, em Goiânia; vídeo Parte inferior da porta do escritório foi forçada, deixando uma abertura

*Atualizada em 13/1 às 12h9 Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o escritório político do deputado estadual Bruno Peixoto (UB), em Goiânia, foi arrombado na madrugada de quarta (11) para quinta-feira. Conforme assessoria do parlamentar, documentos e placas de homenagem foram levados do local. O escritório político em questão fica localiza...