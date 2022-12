Política Especialista diz que emendas pix é 'resultado prático de esvaziar as políticas públicas' Romero Arruda, técnico da área orçamentária, diz que transferências especiais, as chamadas emendas pix, dificultam controle e fiscalização dos recursos

Especialista em orçamento público, o advogado Romero Arruda detalha o funcionamento das transferências especiais, as chamadas emendas pix, e as emendas de relator, que estão no cerne da polêmica acerca do famigerado orçamento secreto, que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Assessor técnico da Relatoria Geral do Orçamento da União de 2023, A...