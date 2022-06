Política Especialista em marketing diz que estratégia é essencial

Para a especialista em marketing político Priscylla Ferreira, o impulsionamento de conteúdo nas redes sociais é uma estratégia essencial de campanha. Ela explica que a pandemia da Covid-19 fez com que aumentasse a presença do público nas redes sociais. Na sua visão, erra quem ainda não começou a usar a ferramenta. “Você precisa estar onde as pessoas estão consumindo c...