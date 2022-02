Política Espera para receber pecúlio da prefeitura pode chegar a 6 anos Segundo a Secretaria Municipal de Administração, há hoje 690 processos na fila; pagamentos realizados atualmente foram requeridos em 2018

Com 690 processos na fila atualmente, a espera pelo pagamento do pecúlio de servidores da Prefeitura de Goiânia é de aproximadamente seis anos. Os dados são da Secretaria Municipal de Administração (Semad). De acordo com a lei Nº 9.935/2016, o pecúlio é uma indenização a ser paga, em única parcela, após o falecimento do servidor, a uma pessoa escolhida exclusivament...