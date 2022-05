Política Esposa do desembargador Anderson Máximo recua em indicação à AGR Nome da procuradora Neli Cárita Máximo Figueredo foi aprovado nesta quarta-feira (18) pela Assembleia Legislativa de Goiás

A procuradora do município de Trindade Neli Cárita Máximo Figueredo recuou e não seguirá com processo para assumir o cargo de titular do conselho regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR). A indicação foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás nesta quarta-feira (18). Neli é advogada, vice-presidente da Cai...