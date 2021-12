Política Estado afirma que regra será cumprida

Em julho, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) expediu alerta ao governo de Goiás sobre o risco de descumprimento da legislação no que diz respeito ao gasto mínimo obrigatório com educação e saúde. O tribunal verificou que o estado aplicou, em educação, durante o primeiro semestre, 20,84% da receita arrecadada. Na saúde, foram 11,4% (o mínimo exigido é 12% por ano)...