O estado de Goiás decretou luto de três dias em razão do falecimento do filho do governador Ronaldo Caiado (UB), Ronaldo Ramos Caiado Filho. O decreto com a medida foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), neste domingo (3), mesmo dia da morte.

Caiado Filho tinha 40 anos. O corpo foi velado no cemitério Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. A cerimônia começou às 19h e às 21h foi aberta ao público. A cremação do corpo foi marcada para a manhã desta segunda-feira (4).

Nas redes sociais, Caiado e sua família receberam apoio de amigos, aliados e adversários políticos do governador. "Não há dor maior para um pai ou mãe do que perder um filho", escreveu o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse em postagem que "perder um filho é uma dor que nenhuma família merece passar” e desejou conforto a Caiado.

