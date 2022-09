Política Estado de Goiás tem sete obras paradas e uma delas se arrasta há dez anos Além da unidade prisional de Novo Gama, constam na lista 4 intervenções rodoviárias e a construção de 2 Centros de Atendimento Socioeducativo; Goinfra diz que projetos estão sendo retomados

Com obra iniciada em 2013, o presídio de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, já teve diferentes estimativas de entrega ao longo de quase 10 anos. Atualmente, a construção está parada, com expectativa de lançamento de novo edital ainda neste mês. A obra faz parte de lista formada por sete intervenções sob responsabilidade da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (...