Política Estado enviará nova LDO à Assembleia Legislativa até setembro Objetivo é readequar metas orçamentárias para que norma contemple reduções de receitas provocadas pela diminuição da alíquota do ICMS sobre os combustíveis

A Secretaria de Estado da Economia informou ao POPULAR que será enviada uma atualização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) à Assembleia Legislativa de Goiás até setembro. O objetivo é readequar as metas orçamentárias para que a norma contemple as reduções de receitas provocadas por fatores como a diminuição da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ...