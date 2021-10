Política Estado Goiás antecipa pagamento da folha de outubro em comemoração ao Dia do Servidor Público De acordo com o governo, atualmente o Estado tem quase 160 mil colaboradores estaduais, entre ativos e inativos

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, Goiás decidiu antecipar o pagamento da folha de outubro para essa quinta-feira (28). De acordo com o governo, atualmente o Estado tem quase 160 mil colaboradores estaduais, entre ativos e inativos. Segundo o governo, o valor total bruto da folha de pagamento do Poder Executivo pago neste dia 28 de outubro é de R$ 1,16 b...