Política Evangélicos negros temem atuação de André Mendonça no STF Cantora diz ter vergonha; para pastor, a aprovação de Mendonça é uma afronta ao Estado laico

Embora evangélica, a cantora Andressa Oliveira, 44, não ficou nada satisfeita com a aprovação do nome de André Mendonça, pastor presbiteriano, para o Supremo Tribunal Federal (STF). Enquanto viajava num ônibus urbano carioca, a moradora de Campo Grande, na zona oeste do Rio, listava suas razões à reportagem, por celular. "Me deu vergonha porque ele faz parte de um ...