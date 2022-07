Política Evento com shows sertanejos custaria R$ 565 por habitante Município, que conta com 1.336 habitantes e várias carências infraestruturais, pretendia gastar R$ 755 mil de verba pública com festa; após intervenção do MP-GO, caiu a R$ 190 mil

Com 1.336 habitantes, Cachoeira de Goiás é uma das menores cidades do estado. Ao sair da GO-417 e entrar nas ruas do município em direção ao Centro, o visitante encontra cenário comum ao interior, com uma igreja católica em uma praça bem cuidada, cercada pelos principais prédios públicos, como a prefeitura, secretarias e Câmara de Vereadores. No caso, é a Paróquia Di...