Política Evento reforça aproximação das gestões Caiado e Lula Em entrega de apartamentos, Daniel Vilela diz que Goiás quer firmar parcerias com União na habitação; ministra faz aceno positivo

O evento de entrega de 300 chaves de apartamentos, nesta terça-feira (14), em Aparecida de Goiânia, com participação da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, demonstrou mais uma vez aproximação entre as gestões do governador Ronaldo Caiado (UB) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As unidades habitacionais são do Condomínio Chácara São Pedro, que teve partic...