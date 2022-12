É falso que militares estão ocupando a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, numa ação de fechamento das entradas por mar e outras fronteiras do país. No vídeo aqui verificado, uma mulher grava paraquedistas saltando de um avião na Região dos Lagos do Rio. Segundo o Exército Brasileiro, a imagem foi registrada durante a Operação Saci, realizada entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro de 2022. Trata-se de um exercício militar coordenado pela Brigada de Infantaria Paraquedista que é promovido todos os anos, desde 1976, em diversas regiões do país. O exercício reúne militares do Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira.

Conteúdo investigado: Vídeo que mostra paraquedistas saltando de um avião militar no Rio de Janeiro. Na gravação, uma mulher diz que a imagem foi registrada do bairro de Unamar, onde ela vive. A comunidade fica na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na Região dos Lagos. No Twitter, o vídeo é acompanhado pelo seguinte texto: “Aviões, comboios das FA chegando a Cabo Frio. A cidade está cheia de soldados. Lembrando, Cabo Frio é porta de entrada no país pelo mar. Eles estão fechando as entradas do país. PRA VC QUE ESTÁ PERDENDO AS ESPERANÇAS ACREDITE E CONTINUE EM FRENTE AOS QUARTEIS ”.

Onde foi publicado: Twitter.

Conclusão do Comprova: Não há indícios de que o Exército Brasileiro esteja “fechando a entrada do país” por Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em vídeo gravado por uma mulher que se identifica como moradora do bairro Unamar, é possível ver paraquedistas saltando de um avião militar. Na gravação, a autora diz que “Deus não ia deixar seu povo ser envergonhado, não”. A cena foi publicada no Twitter acompanhada por uma mensagem afirmando que Cabo Frio está “cheia de soldados”, e que os militares estariam no local para “fechar a entrada do país pelo mar”.

O Comprova entrou em contato com o Exército, que respondeu que o vídeo é verdadeiro, mas não tem qualquer ligação com fechamento de fronteiras. Trata-se de um exercício militar conjunto do Exército, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira (FAB), realizado anualmente desde 1976 e batizado de Operação Saci.

Em 2022, a ação foi realizada entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro, nos municípios localizados na região dos Lagos. A operação trabalha em ação conjunta com a Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, com a finalidade de manter a Força de Emprego Estratégico do Exército Brasileiro em condições de pronto emprego e simular determinados cenários de emprego da tropa.

Em buscas na internet, também localizamos registros da operação em 2022 e em anos anteriores como uma publicação do site Defesa Aérea e Naval, uma do próprio Exército, além de uma reportagem do G1 que mostra um acidente envolvendo paraquedistas que participavam de uma das operações.

Falso, para o Comprova, é qualquer conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: Até o dia 5 de dezembro, o vídeo no Twitter tinha 258,3 mil visualizações, passava de 30,6 mil curtidas, tinha 600 comentários e foi compartilhado mais de 8 mil vezes.

O que diz o responsável pela publicação: No Twitter, o perfil responsável pela publicação é de Jocemar Fukes. A rede não permite o envio de mensagens diretas para contas que não se seguem mutuamente. O Comprova encontrou um perfil homônimo no Facebook, com o mesmo perfil de publicações. Enviamos mensagem pedindo retorno sobre a origem do vídeo e das informações publicadas pelo autor no Twitter. Até o fechamento deste texto, entretanto, não houve resposta do autor.

As contas de Jocemar Fukes no Twitter e Facebook têm lógica praticamente igual, com compartilhamento seguido de vídeos gravados por outras pessoas – em sua grande parte, apoiadores do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Além disso, também são frequentes as publicações de apoio às manifestações com intenção golpista e de intervenção federal ou militar no Brasil.

Como verificamos: Iniciamos a checagem buscando um posicionamento do Exército a respeito das alegações contidas no post compartilhado no Twitter. Por e-mail, o Centro de Comunicação Social detalhou a Operação Saci.

Também procuramos Jocemar Fukes – autor do conteúdo checado – para saber a origem das alegações feitas por ele na publicação.

Em buscas no Google pelos termos “militares”, “paraquedas” e “Cabo Frio” localizamos uma checagem sobre o mesmo conteúdo de desinformação do Boatos.org. Ainda fizemos buscas por registros da mesma operação em anos anteriores.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre pandemia, políticas públicas do governo federal e peças que questionam o resultado das eleições presidenciais. Publicações como a verificada aqui colocam a democracia em risco, inflamando atos de natureza golpista que estão ocorrendo pelo país, podendo tumultuar o sistema democrático.

Outras checagens sobre o tema: A peça de desinformação checada nessa verificação também foi desmentida por Boatos.org.

Nos últimas semanas, o Comprova já mostrou ser falsa a alegação de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não poderá ser diplomado, que é falso que Holanda, Índia e Rússia tenham oferecido apoio militar a Jair Bolsonaro e que resultado das eleições não está sob análise da Justiça após relatório das Forças Armadas.

Leia também:

- Vídeo de universitário sendo hostilizado por usar camiseta de Bolsonaro é de 2016

- Ao contrário do que alega teoria conspiratória, Lula está vivo

- Entenda pedido do PL para anular votos de eleição presidencial e a decisão do TSE