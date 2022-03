Política Ex-advogado de Flávio Bolsonaro é nomeado secretário nacional do consumidor Rodrigo Roca representou senador no caso das 'rachadinhas' da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

Ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Rodrigo Henrique Roca Pires, foi nomeado nesta quarta-feira (9) o novo secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça. A indicação de Roca para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União, em despacho assinado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP). Roca é um dos advogados que represe...