Política Ex-chefe da segurança pessoal de Caiado defende que PM deve matar mais Declaração do policial, que é pré-candidato a deputado federal, foi feita em programa de debates da emissora do governo ao rebater críticas a respeito do excesso de mortes em ações policiais

O tenente-coronel da PM Edson Luis Sousa Melo Rocha afirmou em um programa de debates da TV estatal TBC que a Polícia Militar de Goiás deveria matar mais e sugere que estas mortes teriam relação com a redução dos índices de criminalidade. Edson foi comandante da segurança do governador Ronaldo Caiado (Republicanos) e deixou o cargo no dia 30 de março para disputar as e...