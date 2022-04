Política Ex-conselheiro do TCM, Nilo Resende se filia ao PSDB e quer ser primeiro suplente de Marconi Nilo deixou o tribunal no ano passado, quando foi pressionado a se aposentar para ceder vaga a Humberto Aidar (MDB)

O ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) Nilo Resende se filiou ao PSDB nesta quinta-feira (31), com o objetivo de ser candidato a primeiro suplente de senador do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), se ele for disputar o Senado. Nilo deixou o tribunal no ano passado, quando foi pressionado a se aposentar para ceder vaga a Humberto Aidar (...