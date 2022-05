Política Ex-governador diz que gostaria de debate para comparar governos

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) dedicou parte de seu discurso, durante evento com lideranças do PSDB, nesta sexta-feira (20), para fazer provocações ao governador Ronaldo Caiado (UB). Marconi fez críticas e disse que gostaria de comparar seu governo com a atual gestão durante um debate. “Eu não sou nada, sou um ex-governador, não tenho cargo nem nada. Eu gost...