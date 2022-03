Política Ex-governador Marconi Perillo apresenta melhora progressiva no tratamento Político foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, na última semana. Relatório médico informa que o ex-governador não apresenta novos quadros de febre

Novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (15), informa que estado de saúde do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), 58, é estável. Ainda de acordo com o relatório médico, o político que foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, está sem febre e apresenta progressiva melhora clínica. A melhora também é observada nos exames laboratoriais realizados pela equipe m...