O avião com o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, chegou a Brasília na manhã deste sábado (14). Assim que desembarcar, deve ser preso pela Polícia Federal (PF). O ex-ministro é um dos investigados pelos ataques aos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8).

“Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa. Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na Justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá", escreveu Torres em suas redes sociais.

O pedido de prisão foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na terça-feira (10) e aceito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Com o mandado de busca e apreensão, a PF encontrou na casa de Anderson uma proposta de decreto para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

