Política Ex-ministro e blogueiro foragido no funeral de Olavo de Carvalho

O funeral do escritor Olavo de Carvalho ocorreu na tarde desta quarta-feira (26) em um cemitério de Petersburg, no interior da Virgínia, nos Estados Unidos.A cerimônia começou às 15h (17h em Brasília). Cerca de 30 pessoas estiveram presentes, incluindo o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster, o ex-ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e o b...