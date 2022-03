Política Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é internado em hospital de SP FHC deu entrada no Albert Einstein após sofrer uma lesão no fêmur

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi internado na noite desta sexta-feira (11), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O tucano tem 90 anos e deu entrada no hospital após sofrer uma lesão no fêmur. Conforme informações do UOL, o estado de saúde de Cardoso é considerado bom. Pelo Twitter, o perfil oficial do PSDB – partido do ex-presidente – se manife...