O vice-presidente da Câmara de Goiânia, Clécio Alves, afirma que sim. Segundo ele, o processo que tenta, no STF, impedir a segunda reeleição consecutiva de Romário Policarpo (Patriota) como presidente da Mesa Diretora mira, na verdade, o mandato do prefeito da capital goiana.

É este enredo confuso que Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro explicam no episódio 190 do Giro 360, seu podcast de política do POPULAR.