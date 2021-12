Política Fachin arquiva inquérito contra senador do MDB e ministro do TCU no caso JBS Investigação apurava o repasse de verbas ilícitas da empresa frigorífica a caciques do MDB em troca de apoio ao PT em 2014

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), arquivou o inquérito que apurava supostos repasses ilícitos feitos pela empresa JBS ao senador Eduardo Braga (MDB-AM), ao ministro Vital do Rêgo, do TCU (Tribunal de Contas da União), e ao ex-deputado Paulo Bornhausen (PSB-SC).O magistrado atendeu pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), que afirmou que não...