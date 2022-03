Política Fala de Arthur do Val é asquerosa, diz Bolsonaro Com histórico de frases sexistas, presidente condenou comentário do deputado paulista, que disse que ucranianas são ‘fáceis de pegar’ por serem pobres

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que já proferiu várias frases sexistas durante a sua carreira, condenou os áudios do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) que destratou mulheres ucranianas em situação de vulnerabilidade por causa da guerra. Ao ser questionado sobre o caso por repórteres no cercadinho frequentado por apoiadores no Palácio Alvorada, neste domingo (...