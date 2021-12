Política Fala de Michelle divide opiniões Língua estranha usada pela primeira-dama para comemorar confirmação de André Mendonça no STF rende piadas e é explicada por líderes da doutrina pentecostal

O que a primeira-dama Michelle Bolsonaro quis dizer quando usou o que evangélicos pentecostais chamam de dom de línguas para comemorar a confirmação do amigo André Mendonça no STF (Supremo Tribunal Federal)?As imagens rodaram a internet: a esposa do presidente Jair Bolsonaro estava ao lado de Mendonça quando ele descobriu que seu nome havia sido aprovado pelos senadore...