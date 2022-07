Política Fecomércio recua e diz que não decidiu se vai assinar manifesto pela democracia Entidade afirma que a informação foi repassada de forma equivocada pela assessoria de comunicação

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) recuou e, menos de um dia depois de ter informado ao POPULAR que assinaria o manifesto pela democracia, apoiado por entidades empresariais do país, disse que ainda não decidiu se vai aderir e que a assessoria passou a informação errada à reportagem publicada por este veículo. ...