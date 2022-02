Política Federação do PT com PCdoB, PSB e PV avança, diz Gleisi O PT tenta formalizar o grupo partidário que dará suporte à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, informou a parlamentares reunidos em seminário nesta terça-feira (1º) que a federação com PCdoB, PSB e PV está praticamente fechada.O PT tenta formalizar o grupo partidário que dará suporte à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais. Um dos principais impasses é a composição com o PSB ...