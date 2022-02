Política Federação PSDB-Cidadania divide mandatários dos dois partidos em Goiás Enquanto há deputados que se posicionam a favor da união, outros preferem aguardar o desenrolar das conversas

A possível federação entre PSDB e Cidadania divide opiniões entre os parlamentares dos dois partidos em Goiás. Há quem veja com bons olhos, caso da deputada tucana Lêda Borges, mas quem também prefira aguardar mais para ver como as coisas vão se dar, apontando como dificuldade principal a incompatibilidade de projetos das duas siglas no Estado: o Cidadania caminha com o...