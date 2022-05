Política Fila para atendimento no TRE-GO dobra quarteirão no último dia para regularização do título Unidades de atendimento ao eleitor funcionam até 18 horas, mas serviços também podem ser acessados pelo portal na internet

Para quem deixou a regularização do título de eleitor para a última hora, o jeito é enfrentar uma fila que já dá a volta no quarteirão da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Ainda dá tempo de resolver as pendências para manter o direito de comparecer às urnas nas próximas eleições. Mas para quem ainda não saiu de casa, a dica é checar os serviços o...