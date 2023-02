Ana Paula Craveiro, filha de Dona Iris Araújo e de Iris Rezende, publicou em sua rede social na tarde desta terça-feira (21) a confirmação da morte da mãe. Ana ainda contou qual foi a frase dita pela ex-deputada federal antes da cirurgia: "Seu pai está piscando para mim, está me chamando para ficar com ele", escreveu.

Iris de Araújo Rezende Machado, conhecida como Dona Iris, nasceu em 7 de maio de 1943, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e faleceu nesta terça-feira (21). A ex-primeira dama foi submetida a uma cirurgia no pulmão, no último domingo (19), no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, e não resistiu às complicações.

Formada em artes plásticas pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Iris se casou com o político de mesmo nome, Iris Rezende, em 1964. O casal deixou três filhos: Cristiano, Ana Paula e Adriana. Apesar de sul-mato-grossense, ela viveu a maior parte de sua vida em Goiás e recebeu o título de honorífico de cidadã goiana em 1989.

Como primeira-dama, Dona Iris esteve ao lado de seu marido, Iris Rezende, em três mandatos como prefeito de Goiânia e dois como governador.

"Mãe, hoje me despeço da senhora com muita dor, mas com a certeza de que Deus a recebeu com braços abertos. Obrigada por tudo o que a senhora foi e sempre será para todos nós", acrescentou Ana Paula.

Confirmação do hospital

O Hospital Israelita Albert Einstein também confirmou a morte da ex-deputada por nota oficial às 15h25.

A nota é assinada pelo médico intensivista Djalma Antônio da Silva Júnior, pelo coloproctologista João Paulo Moreira, pela pneumologista Ana Helena Barbalho Bezerra de Oliveira e pelo diretor médico do hospital, Paulo Zimmer.