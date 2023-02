As filhas de Dona Iris, Ana Paula e Adriana falaram durante o velório que os pais marcaram a história de Goiânia. A ex-primeira-dama é velada nesta quarta-feira (22) no Paço Municipal, com a presença de autoridades, família e amigos. O enterro será no Cemitério Santana, ao lado de seu marido, o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, com quem foi casada por mais de 50 anos.

“É uma história muito bonita. Eles têm, inclusive, o mesmo nome, não é acaso. A história deles vai ficar. A gente, e não só os filhos, tem como obrigação honrar a história e o legado que eles deixaram”, disse Ana Paula.

Já Adriana ressaltou a importância das homenagens e que cada um tem uma lembrança boa com a mãe dela. “As pessoas vêm prestar homenagem, nos consolar. Isso é muito confortante, o carinho. Cada um tem uma historinha para contar de uma coisa que ela fez”, disse. Adriana explicou que a mãe tinha uma doença autoimune que reativou depois da cirurgia. “O pulmão inchou. Foi abrupto. Tínhamos planos de alta”, contou.

Iris de Araújo Rezende Machado nasceu em 7 de maio de 1943, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e faleceu nesta terça-feira (21) após ser submetida a uma cirurgia no pulmão e não resistir às complicações, no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. Dona Iris se formou em artes plásticas pela Universidade Federal de Goiás (UFG), e esteve como senadora da República, deputada federal e primeira-dama de Goiás e Goiânia.