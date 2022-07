Reservado, é difícil encontrar informações quanto ao perfil de Ronaldo Filho, segundo filho do governador Ronaldo Caiado (UB), que morreu neste domingo (3), aos 40 anos. Mas pessoas próximas o descrevem como uma pessoa alegre, apesar de introspectiva, e amorosa com a família. Formado em Administração, havia deixado São Paulo e voltado a Goiás há cerca de um ano e meio.

Ronaldo se formou em Administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e chegou a cursar dois semestres do antigo curso de Rádio e Televisão na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Nos últimos anos, ele vivia entre São Paulo e Goiás até que, há mais ou menos um ano e meio, voltou definitivamente ao estado onde o pai é governador para cuidar das fazendas e negócios da família. Desde então, ele morava em Nova Crixás, domicílio eleitoral de Caiado, que fica a cerca de 400 km de Goiânia.

As fazendas, inclusive, estão na lista de paixões de Ronaldo, segundo relatos de pessoas próximas. Além disso, o filho do governador também gostava de viajar.

"Era uma pessoa muito trabalhadora, muito discreto e estava ajudando nos negócios do pai porque, como governador, o pai não tem tempo de tratar das coisas", conta o primo Adriano da Rocha Lima, que é secretário-geral de Governo.

Ronaldo Filho completou 40 anos de idade no dia 5 de março. Ele nasceu em Goiânia, no ano de 1982.

No seu último aniversário, o governador publicou um texto nas redes sociais parabenizando o filho. "Tenho muito orgulho do seu caráter, da sua integridade e do grande homem que você se tornou", escreveu Caiado na época. Nos comentários, o filho respondeu: "Obrigado, pai, por essa linda homenagem!!! Boa parte de tudo que sou vem das valiosas lições que me passou."

Quem falava sobre Ronaldo Filho neste domingo lembrava dele como uma pessoa alegre, apesar de reservada. "Um pessoa alegre, de bem com a vida", descreveu o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSD), sobre os encontros que teve com o filho do governador.

