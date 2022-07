Filho do governador Ronaldo Caiado (UB), Ronaldo Caiado Filho morreu no mesmo dia do aniversário de sua irmã Maria Caiado, neste domingo (3). Ele era fruto do primeiro casamento do governador com Thelma Gomes. Maria é filha da primeira-dama Gracinha Caiado.

A morte de Ronaldo Filho, que tinha 40 anos de idade, foi confirmada no fim da manhã deste domingo (3). Caiado recebeu a notícia enquanto participava de uma missa na romaria de Trindade, que celebra o Divino Pai Eterno.

Enquanto o padre fazia os agradecimentos finais, Caiado e a primeira-dama saíram às pressas, antes do encerramento. As causas da morte não foram divulgadas.

Mais cedo, no Instagram, o governador havia publicado uma mensagem de homenagem à filha Maria, pelo se aniversário.

"Hoje é dia do meu pacotinho, minha morena linda. Quando dizem que ela é minha cara eu fico todo todo. Mas vou além, Maria é muito melhor! Como pai, tenho orgulho enorme da sua garra e determinação. Sem falar da sua alegria contagiante. Você transborda amor e carinho pela família. Para mim é um privilégio te chamar de filha e ser seu ombro amigo. Peço a Deus que a ilumine sempre e que realize todos seus projetos de vida. Parabéns, minha filha, minha Santinha está lhe cobrindo com seu manto Sagrado. Muitos anos de vida e saúde. Te amo muito", escreveu.

