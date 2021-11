Política Flávio Bolsonaro é alvo de novo por 'rachadinha', mas Justiça nega quebra de sigilo Essa ação é no campo cível, pois tem como objetivo o ressarcimento aos cofres públicos, e também pode levar ao impedimento de que eventuais condenados ocupem cargos públicos

O MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) abriu uma nova frente para derrubar os sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e outros investigados no caso das "rachadinhas". A Justiça estadual, porém, negou as quebras solicitadas. A nova linha de atuação da Promotoria é distinta da criminal, na qual o Judiciário já vem impondo várias...