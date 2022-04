Política ‘Força do partido’, diz Alexandre Baldy sobre polêmica dos ônibus escolares Goiás é o segundo estado do País que mais recebeu unidades escolares rurais via FNDE em 2021, em ranking que aponta o favorecimento a aliados do ministro da Casa Civil e presidente do PP, Ciro Nogueira

O ex-deputado federal e presidente do Progressistas goiano, Alexandre Baldy, diz que o partido consegue garantir benefícios para Goiás no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) porque “trabalha forte, dedica bastante, sabe os caminhos dos recursos e tem relacionamento”. O jornal Estadão mostrou na segunda-feira que Goiás é o segundo estado do País que mai...