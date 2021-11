Política Foto é retirada de contexto para sugerir aliança entre Alexandre de Moraes e Renan Calheiros É enganosa uma publicação com uma foto do senador Renan Calheiros (MDB) apertando a mão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes

