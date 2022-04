Política Foto de Bolsonaro ao lado de André Mendonça é de 2019, anterior à nomeação como ministro do STF É enganosa a publicação que mostra uma foto do ministro do STF André Mendonça e do presidente Jair Bolsonaro (PL) juntos em um jogo do Santos, sem deixar claro a data

