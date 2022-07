O corpo de Ronaldo Caiado Ramos Filho, de 40 anos, filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), é velado no cemitério Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. Caiado Filho era administrador e fruto do primeiro casamento de Caiado, com Thelma Gomes. Não há informações sobre a causa da morte.

Caiado Filho deixa três irmãs: Anna Vitória Caiado, Marcela Caiado e Maria Caiado. Ao chegar no velório, o governador Ronaldo Caiado, visivelmente abalado, não quis falar com a imprensa. Ele estava acompanhado da esposa, Gracinha Caiado, e das três filhas. A mãe do rapaz, Thelma Gomes, chegou ao local minutos antes do governador e também entrou na sala de velório sem falar com a imprensa.