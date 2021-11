Política Futuro partido de Bolsonaro, PL comanda fundo bilionário Apesar de histórico de corrupção, partido vem ampliando desde o ano passado sua participação no governo que criticava “toma lá dá cá”

O PL, partido que vai receber o presidente Jair Bolsonaro, tem uma trajetória marcada por escândalos de corrupção e, apesar desse histórico, ampliou desde o ano passado a participação em diferentes setores do governo que se elegeu com a promessa de acabar com o chamado “toma lá dá cá” político.O PL tem atualmente uma bancada de 43 deputados federais e 4 senadores. ...