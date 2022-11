Política Futuro responsável por fundo de infraestrutura diz ser "fundamental" duplicação de Goiânia a Catalão Futuro titular da secretaria que destinará os recursos do fundo de infraestrutura que será abastecido pela contribuição do agro, Pedro Sales destaca rodovia que liga a capital até o município do sudeste goiano como prioritária; e prevê dificuldades na relação do governo de Goiás com representantes do setor

Futuro responsável pelo Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), aprovado esta semana pela Assembleia Legislativa de Goiás e que recolherá a receita da contribuição do agro, o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Obras (Goinfra), Pedro Sales, fala de rodovias que considera prioritárias e do clima de tensão com os ruralistas por conta da criação da taxa. ...