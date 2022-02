Política Gabinetes de 28 vereadores de Goiânia elevaram número de comissionados Levantamento com base na folha de janeiro mostra que 80% dos parlamentares já usufruem da nova regra que permitiu a cada um deles aumentar de 13 para até 25 o número de servidores contratados

No primeiro mês de vigência das novas regras de estrutura dos gabinetes da Câmara de Goiânia, 80% dos vereadores decidiram aumentar o número de comissionados. O porcentual corresponde a 28 dos 35 gabinetes da Casa. Os parlamentares com as maiores equipes são Pastor Wilson (PMB) e Dr. Gian (MDB), com 22 comissionados e um efetivo cada um. Os dados são de levantamento fe...