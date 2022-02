Política Gabriela Rodart pede impeachment de Rogério Cruz, por aumento de IPTU Vereadora protocolou o pedido com a condição de que o prefeito revogue a revisão do Código Tributário Municipal

A vereadora Gabriela Rodart (DC) protocolou um pedido de impeachment do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), pelo aumento do IPTU. A parlamentar usa como justificativa a tramitação do Código Tributário Municipal, aprovado no ano passado pela Câmara Municipal de Goiânia. A vereadora chama de “estelionato processual tributário” a matéria encaminhada pelo p...