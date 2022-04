Política Gasto com servidores supera R$ 3 mil por pessoa em 45 cidades goianas Líder em ranking de gastos, segundo mostra levantamento do TCM-GO, em Alto Horizonte valor alcançou R$ 6.406,04 por pessoa; despesa, no entanto, está de acordo com o que determina a LRF

Em 2021, 45 municípios goianos gastaram mais que R$ 3 mil por habitante com pagamento de servidores públicos. O dado foi publicado no Relatório de Despesas de Pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO). Segundo o levantamento, a líder do ranking é Alto Horizonte, cidade do Norte goiano, onde a gestão municipal gastou R$ 41 milhões com pagamento...