Política Geraldo Lourenço fica na Sefin de Goiânia até o fim do mês A saída do titular da pasta foi anunciada nesta terça-feira (22)

O secretário municipal de Finanças de Goiânia, Geraldo Lourenço, continua na pasta até o fim deste mês. A saída do titular do cargo foi anunciada nesta terça-feira (22). Segundo o chefe de gabinete do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), José Alves Firmino, disse ao POPULAR que Geraldo pediu para continuar no posto até o fim de março para dar tempo de ter...